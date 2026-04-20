Solorz spotkał się z Trumpem. "Prezydent USA był zadowolony"

10 kwietnia w Trump Winery w Wirginii, posiadłości syna prezydenta USA Erika Trumpa, odbyło się spotkanie przedstawicieli amerykańskiego biznesu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W rozmowach uczestniczył założyciel Polsatu Zygmunt Solorz z żoną Justyną Kulką.

Inwestycje Solorza w USA

"Zainwestowałem już trochę pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Rozmawialiśmy (z Donaldem Trumpem – red.) o tym, że inwestuję w amerykańskie firmy. Był z tego powodu zadowolony" – mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą". "W Axiom Space zainwestowałem już kilkaset milionów złotych. Chciałbym sprzedać akcje, gdy ta firma wejdzie na giełdę. To będzie zależeć od ceny akcji. W X-Energy dopiero planuję zainwestować. Chcemy z Kamem zbudować elektrownię atomową w Polsce. Kam już takie rzeczy buduje i myślę, że zrobi to też dla mnie" – wyjasnia przedsiębiorca. Wspomniany "Kam" to Kamal Ghaffarian, pochodzący z Iranu, którego majątek jest szacowany na ok. 3,2 mld dol. Ghaffarian jest założycielem takich firm jak Axiom Space i X-Energy.

Solorz pytany o lokalizację inwestycji powiedział, że rozważa Konin że nadal myśli o Koninie i ZE PAK (Elektrownia Pątnów). "Mam nadzieję, że będzie to w PAK-u, bo to bardzo dobra lokalizacja. Przejęlibyśmy wtedy tę firmę. To byłoby dobre dla mnie i dla Polski. Inwestycja w elektrownię atomową kosztowałaby na pewno dużo pieniędzy, pewnie kilka miliardów złotych. Potrwałaby 8-10 lat" – dodał założyciel Polsatu.

W spotkaniu z Donaldem Trumpem polskiemu przedsiębiorcy towarzyszyli żona Justyna Kulkai doradzający mu w interesach w Stanach Zjednoczonych Przemysław Sęczkowski. "Sęczkowski jest zdania, że spotkanie Solorza z amerykańskim prezydentem może zaowocować nowymi projektami nie tylko dla miliardera, ale także dla polskiej gospodarki" – wskazuje "Rz".

