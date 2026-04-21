Tylu Polaków ma kryptowaluty. Zainwestowali miliardy złotych

Badanie CBOS, przeprowadzone na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej", wskazuje, że 6,6 proc. pełnoletnich obywateli Polski przyznaje, że posiada kryptowaluty takie jak bitcoin czy inne powiązane z nimi aktywa. Oznacza to, że tak pieniądze zainwestowały 2 miliony osób. Szacunki wskazują, że łączna wartość tych inwestycji wynosi aż 40 miliardów złotych.

Kto inwestuje w kryptowaluty?

Szczególnie wysokie zainteresowanie tym rynkiem przejawiają mężczyźni. Kryptoaktywa posiada bowiem 10,4 proc. z nich, a w przypadku kobiet odsetek ten stanowi zaledwie 2,2 proc. Najbardziej aktywnymi inwestorami w tym obszarze są osoby młode, czyli znajdujące się w grupie wiekowej 18-44 lata. Spośród nich co ósma osoba przyznała się do posiadania kryptowalut.

Z analizy deklarowanych kwot wynika, że średnia wartość portfela kryptowalutowego w Polsce stanowi około 20 tysięcy złotych. Jedna trzecia inwestorów posiada jednak aktywa o wartości poniżej 1 tysiąca złotych. Takie wyniki wskazują, że kyptowaluty są dla nich jedynie eksperymentem niż przejawem poważnego zaangażowania finansowego.

Jak podaje Narodowy Bank Polski, pod koniec września 2025 roku gospodarstwa domowe posiadały aktywa o łącznej wartości 3,8 biliona złotych. Oznacza to, że inwestycje w cyfrowe waluty odpowiadają za niespełna 1,1 proc. tej kwoty.

Podwójne weto prezydenta Nawrockiego ws. kryptowalut

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, która wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu. Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta.

Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Czytaj też:

