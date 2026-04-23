"Zastraszanie pracowników". Minister interweniuje

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort: "Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała dziś, 23 kwietnia, wniosek do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie kontroli w Dino Polska S.A. i objęcie jej nadzorem, w zakresie nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy".

To reakcja na pojawiające się w mediach informacje o złym traktowaniu pracowników znanej sieci sklepów i sygnały przekazywane przez związki zawodowe działające w Dino.

Ministerstwo: To przestępstwo

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, chodzi o "możliwe zastraszanie pracowników" i "szerzenie dezinformacji dotyczącej praw pracowniczych", co dotyczy konstytucyjnego prawa do strajku.

Na 25 kwietnia br. zaplanowano bowiem protest pracowników Dino, a jak wskazuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Konfederacja Pracy w Handlu, kierownicy regionalni sieci są zastraszani zwolnieniami dyscyplinarnymi lub odebraniem premii w przypadku udziału w strajku.

"Jak podkreśla Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych oraz prawo do strajku to podstawowe prawa gwarantowane przez Konstytucję RP. Utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności" – czytamy w oświadczeniu resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rezygnacja członka zarządu Dino

Spółka Dino Polska poinformowała, że 9 lutego br. członek zarządu sieci sklepów Piotr Ścigała złożył rezygnację ze swojej funkcji, ze skutkiem natychmiastowym. W komunikacie przekazano, że decyzja jest podyktowana względami osobistymi.

Serwis Wiadomości Handlowe wskazuje, że Ścigała pracował w Dino od 2002 r. Przez pierwsze dwa lata był kierownikiem sklepu. Później, w latach 2004-2014 pełnił funkcje kierownicze w centrali firmy. Był odpowiedzialny m.in. za wsparcie istniejących i nowych marketów Dino. Awansował na dyrektora działu kontroli i nadzorował pracę działów, odpowiadających za funkcjonowanie sklepów i centrów dystrybucyjnych. Członkiem zarządu został w 2022 r. Odpowiadał m.in. za funkcjonowanie sklepów, czyli za to, co stało się w ostatnich miesiącach przyczyną konfliktu z pracownikami.

Business Insider Polska przypomina, że w grudniu 2025 r. rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy OPZZ Konfederacja Pracy a Dino Polska. Związkowcy domagali się podwyżek wynagrodzeń, zwiększenia zatrudnienia oraz utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tego dochodziły fatalne warunki pracy w sklepach, które spowodowały eskalację konfliktu po ataku mroźnej zimy.

Wrze w polskiej sieci sklepów. "Nie ma już miejsca na rozmowy"Czytaj też:

Związkowcy spotkają się z zarządem Dino. Długa lista problemów