Polska firma zanotowała spadek. Dobrze znamy jej produkty

Zysk operacyjny wyniósł 25,97 mln zł wobec 41,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 41,69 mln zł wobec 56,52 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Ta spółka odnotowała największy zysk

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,69 mln zł w 2025 r. wobec 303,27 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Makarony Polskie zanotowała w 2025 roku przychody na poziomie blisko 294 mln zł, z czego za trzy czwarte odpowiadała sprzedaż szerokiego portfolio makaronów. O ile skonsolidowany wynik EBITDA zbliżył się do 42 mln zł, to patrząc na jednostkowe wyniki spółek, najwyższą marżę EBITDA odnotowała spółka Stoczek Natura. Cała Grupa Makarony Polskie wypracowała 26 mln zł zysku operacyjnego i 21,5 mln zł zysku netto, generując 21,6 mln zł pozytywnych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. Na koniec grudnia w bilansie Grupy Makarony Polskie widniało 33,5 mln zł środków pieniężnych, co było kwotą ponad pięciokrotnie wyższą niż całkowite zadłużenie finansowe. W rezultacie spółka, jako jedna z nielicznych firm giełdowych, może pochwalić się gotówką netto i ujemną wartością wskaźnika dług netto do EBITDA (-0,6)" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że w zakładzie produkcyjnym w Korpelach realizowany jest program inwestycyjny o wartości ok. 40 mln zł, który ma zwiększyć produkcję makaronów premium oraz zautomatyzować procesy pakowania i magazynowania (Polska Strefa Inwestycji – możliwe zwolnienie CIT do 14,5 mln zł).

Firma inwestuje w produkcję dań gotowych

W zakładzie produkcyjnym w Stoczku Łukowskim za ok. 20 mln zł realizowana jest rozbudowa możliwości produkcyjnych dań gotowych na tackach i w doy-packach. Grupa Makarony Polskie systematycznie inwestuje także w rozwój R&D, co jest gwarantem innowacji i możliwości szybkiej odpowiedzi na trendy pojawiające się na rynku oraz na potrzeby klientów, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 17,42 mln zł wobec 26,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Makarony Polskie są jednym z największych producentów makaronów w Polsce i regionie CEE. Posiadają zakłady produkcyjne makaronów w Rzeszowie, Częstochowie i Korpelach oraz zakład produkcji dań gotowych w Stoczku Łukowskim. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Czytaj też:

Kontrola produktów z Mercosur będzie fikcją. Oto dlaczegoCzytaj też:

Nowa piramida żywieniowa w USA. Całkowita rewolucja i ciekawe spostrzeżenia