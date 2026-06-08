W Portugalii urodziła się rekordowa liczba dzieci. Oto główna przyczyna

Według danych Krajowego Programu Badań Przesiewowych Noworodków (PNRN), w 2025 r. w Portugalii odnotowano 87 130 porodów, czyli o 3071 więcej niż rok wcześniej. Oznacza to powrót do trendu wzrostowego po spadku zarejestrowanym między 2023 a 2024 r. i jednocześnie najlepszy wynik od dekady.

Najwięcej noworodków przebadano w aglomeracji Lizbony – 26 595, co oznacza wzrost o 739 przypadków w porównaniu z 2024 r. Kolejne miejsca zajęły Porto z 15 255 badaniami oraz Braga, gdzie wykonano ich 6534. Spadek liczby urodzeń odnotowano jedynie na Maderze i w regionie Santarem.

Rekord liczby urodzeń w Portugalii. Dzięki matkom imigrantkom

Jak podaje Euronews, udział porodów wśród kobiet o obcym obywatelstwie wzrósł z 26,3 proc. w 2024 r. do 28,8 proc. rok później. Cudzoziemki mieszkają przede wszystkim w regionie Algarve oraz w aglomeracji Lizbony. Największy udział wśród nich mają Brazylijki, które odpowiadały za 10,5 proc. wszystkich porodów w Portugalii w 2025 r.

Dane wskazują również na utrzymujący się trend późniejszego macierzyństwa. Odsetek porodów u kobiet w wieku co najmniej 35 lat wzrósł z 17,2 proc. w 2003 r. do 32 proc. w 2025 r. W przypadku porodów mnogich udział matek z tej grupy wiekowej wyniósł 40,4 proc.

Narodowy Instytut Statystyki (INE) zwraca także uwagę na rosnącą liczbę interwencji medycznych podczas porodów. Cesarskie cięcia, porody z użyciem kleszczy lub próżnociągu od ponad dekady stanowią ponad połowę porodów szpitalnych. Udział cesarskich cięć wzrósł z 27,1 proc. w 1999 r. do 38,6 proc. w 2024 r.

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