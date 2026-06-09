Rewolucja na A4. Likwidacja bramek, wkrótce kolejny odcinek bez opłat

GDDKiA ogłosiła przetarg na rozbiórkę placów i stacji poboru opłat na odcinku między Gliwicami a granicą województwa opolskiego. Prace obejmą Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Oferty od wykonawców mają być przyjmowane do 25 maja.

Odcinek A4 Wrocław–Gliwice jest bezpłatny dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i motocykli od lipca 2023 r. Pozostawiona po zniesieniu opłat infrastruktura nadal powoduje zwężenia i wymusza ograniczenie prędkości, co sprzyja powstawaniu zatorów. Po demontażu bramek droga ma zostać przywrócona do standardów właściwych dla autostrady.

Odcinek Katowice–Kraków będzie bezpłatny

To nie koniec zmian na jednej z najważniejszych tras w kraju. Jak podaje RMF FM, w marcu 2027 r., po wygaśnięciu umowy koncesyjnej ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska, zarządzanie odcinkiem Katowice–Kraków ma przejąć GDDKiA. A to oznacza, że przejazd dla samochodów osobowych i motocykli stanie się bezpłatny.

Obecnie kierowcy korzystający z 52-kilometrowego odcinka Katowice–Kraków płacą 18 zł za przejazd przez każdą z dwóch bramek, co oznacza koszt 36 zł w jedną stronę dla samochodów osobowych. Stawki te obowiązują od 1 kwietnia 2026 r.

Rozbudowa autostrady A4

W planach jest również rozbudowa autostrady A4 o dodatkowe pasy ruchu na wybranych odcinkach. Inwestycje zostały ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r. Ich celem jest zwiększenie przepustowości trasy i poprawa bezpieczeństwa ruchu.

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