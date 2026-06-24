Opakowania kaucyjne z Lublina trafiły do... Niemiec

System kaucyjny został wprowadzony w Polsce w październiku. Media wielokrotnie opisywały różne patologie systemu. Kolejne informacje także zaskakują.

Kaucjonowane opakowania wywożono do Niemiec

Jak podał portal superbiz.se.pl, w Lublinie część zebranych puszek i butelek była transportowana setki kilometrów – m.in. do Szczecina, a nawet do Freibergu w niemieckiej Saksonii. W ciągu pierwszych trzech miesięcy działania systemu w Lublinie zebrano około pół tony opakowań kaucyjnych. Operator systemu, OK Operator Kaucyjny, tłumaczy, że był to "okres rozruchowy". "Był to okres rozruchowy, w którym testowano procesy operacyjne, a wolumen zbieranych opakowań był niewielki" – przekazała Jolanta Słowińska z biura prasowego spółki.

Puszki aluminiowe były wysyłane za granicę, ponieważ w Polsce nie ma obecnie recyklingu umożliwiającego produkcję nowych puszek napojowych z odzyskanego aluminium w zamkniętym obiegu. "W Polsce nie jest prowadzony recykling puszek aluminiowych, który umożliwia wytworzenie nowych puszek napojowych. Z tego względu objęte systemem kaucyjnym puszki aluminiowe podlegają zagospodarowaniu wyłącznie za granicą" – informuje spółka. Część butelek PET również wywożono za granicę, aby sprawdzić możliwości zagospodarowania odpadów poza Polską i przygotować system na ewentualne przeciążenia krajowych zakładów recyklingu – opisuje portal.

Dojdzie do przeciążenia systemu?

Spółka zapewnia, że butelki PET są już w pełni przetwarzane na terenie Polski – jednak w 2025 roku ponad tona z nich trafiła na Zachód. "Konieczne było sprawdzenie możliwości recyklingu odpadów również za granicą – zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami prawnymi" – wyjaśnia Słowińska. System ma być przygotowany na ew. przeciążenie systemu, czyli sytuację, w której polskie punkty wtórnego przetwarzania odpadów nie będą nadążały z ilością surowca.

W artykule zwrócono uwagę na sprzeczność między ideą ochrony środowiska a transportowaniem odpadów na bardzo duże odległości, co zwiększa emisje związane z transportem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie odpowiedziało autorom na pytania przed publikacją materiału.