Euroins Bułgaria na polskim rynku. Christow: Wybór Polski wynikał z dużego potencjału wzrostu

W 2018 roku Euroins Bulgaria rozpoczął działalność na polskim rynku ubezpieczeniowym w ramach swobody świadczenia usług (FoS). Jakie były główne powody wyboru Polski jako jednego ze strategicznych rynków rozwoju?

Asen Christow: Polska jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeśli spojrzymy na rozwój gospodarczy kraju, jest to duże, nowoczesne i dobrze rozwinięte państwo, co stwarza bardzo dobre perspektywy oraz solidne podstawy do długoterminowego, stabilnego wzrostu. Trudno wyobrazić sobie działalność w Europie Środkowo-Wschodniej bez obecności na tak ważnym rynku i bez dalszego rozwoju właśnie tutaj.

Dostrzegliśmy ten potencjał już wiele lat temu. Nieprzypadkowo w 2011 roku Eurohold, nasza spółka matka, zadebiutowała również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzja o rozpoczęciu działalności w Polsce była zgodna z naszą strategią ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej – regionie, który dobrze znamy i który pod względem rozwoju oraz specyfiki jest zbliżony do naszego podstawowego rynku, czyli Bułgarii.

Wybór Polski wynikał z dużego potencjału wzrostu, wysokiego popytu na produkty ubezpieczeniowe oraz możliwości rozwoju w różnych segmentach poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Dzięki temu możemy skutecznie dywersyfikować nasz portfel. Obecnie Polska, obok Bułgarii i Grecji, jest jednym z kluczowych rynków dla Euroins.

Jak oceniają Państwo wyniki Euroins w Polsce za 2025 rok?

Miniony rok określamy jako bardzo udany dla spółki. W 2025 roku Euroins wygenerował w Polsce 72 mln euro składki przypisanej, co oznacza 25% wzrost w porównaniu z 2024 rokiem. Polska jest jednym z naszych najsilniejszych rynków. Właśnie z tego powodu część podwyższenia kapitału Euroins Bulgaria w 2025 roku została przeznaczona na finansowanie przyszłego wzrostu, rozszerzenie portfolio produktów, digitalizację, dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz pozycji rynkowej spółek w Polsce i Grecji.

Polska jest dobrze rozwiniętą gospodarką, jednak jeśli porównamy rynek ubezpieczeniowy tego kraju z Europą Zachodnią, wciąż istnieje duży potencjał wzrostu w ubezpieczeniach, szczególnie w segmentach innych niż komunikacyjne — na przykład ubezpieczenia turystyczne i majątkowe. Otwiera to duże możliwości dywersyfikacji portfela.

Jakie ubezpieczenia oferuje Euroins w Polsce i jak planuje rozszerzać swoje portfolio produktowe?

⁠Główny biznes Euroins w Polsce związany jest z segmentem ubezpieczeń komunikacyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat firma zaczęła aktywnie oferować również ubezpieczenia turystyczne we współpracy z touroperatorami. Euroins bardzo dynamicznie rozwija ten segment i jest liderem w nim na kilku rynkach, na których działa, w tym w Bułgarii i Ukrainie. Od tego roku rozszerzyliśmy naszą działalność o oferowanie ubezpieczeń majątkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako kolejny naturalny krok w naszym rozwoju planujemy rozszerzyć portfolio o kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe skierowane do klientów korporacyjnych, odpowiadające na specyficzne potrzeby i wyzwania współczesnego biznesu.

Ogłosili Państwo zamiar otwarcia oficjalnego oddziału Euroins w Polsce. Dlaczego?

Zgadza się. Chcemy pogłębić naszą obecność tutaj oraz współpracę z lokalnymi partnerami, a otwarcie oddziału jest krokiem w tym kierunku. Będzie to kolejny etap rozwoju naszej działalności w Polsce i wierzymy, że doprowadzi to do silniejszej obecności rynkowej oraz zwiększy zaufanie wśród naszych obecnych i przyszłych klientów.

Czym Euroins wyróżnia się na tle innych firm na polskim rynku ubezpieczeniowym?

Stawiamy nacisk na zrównoważony rozwój, stopniowe wprowadzanie nowych produktów oraz współpracę z lokalnymi partnerami. Opieramy się na naszym bogatym międzynarodowym doświadczeniu w dziesięciu krajach europejskich, pozycji lidera w segmencie ubezpieczeń turystycznych na kilku rynkach europejskich oraz inwestycjach w cyfryzację i automatyzację procesów.

Jakie są największe wyzwania dla firmy na rynku polskim?

Polski rynek ubezpieczeniowy jest bardzo konkurencyjny. Właśnie dlatego naszą strategią jest stopniowe rozszerzanie portfela oraz zwiększanie udziału ubezpieczeń majątkowych i podróżnych. Przejście na model z lokalnym oddziałem wymaga znacznie większych inwestycji i czasu, ponieważ działalność ubezpieczeniowa jest silnie regulowana na całym świecie. Mamy jednak w tym zakresie doświadczenie i jesteśmy gotowi sprostać wyższym wymaganiom.

Jednym z kluczowych kryteriów dla klientów, szczególnie w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych, zawsze była cena. Czy dziś ubezpieczyciel może jednocześnie oferować bardziej przystępne ceny i rozwijać się w sposób zrównoważony?

Naszym zdaniem era niskich cen i zdobywania udziału w rynku poprzez niższe, promocyjne stawki dobiegła końca. W obecnych warunkach presji inflacyjnej — rosnących kosztów pracy, gwałtownego wzrostu cen części zamiennych oraz kosztów medycznych — dyscyplina finansowa ma kluczowe znaczenie. Zrównoważony rozwój w ubezpieczeniach zakłada stabilną rentowność oraz dobre zarządzanie ryzykiem. Właśnie taką tendencję obserwujemy w sektorze w Europie Środkowo-Wschodniej i jest to oznaka dojrzałości rynku ubezpieczeniowego w regionie. Punkt ciężkości przesuwa się w stronę optymalizacji technologicznej, właściwego wyceny ryzyka oraz efektywności operacyjnej. Rynek rozumie, że długoterminowa stabilność i zdolność do wiarygodnej wypłaty odszkodowań w wymagających warunkach gospodarczych to ostatecznie to, co chroni konsumenta i buduje zaufanie.

Asen Christow jest jednym z głównych akcjonariuszy oraz przewodniczącym rady nadzorczej Eurohold Bulgaria AD – wiodącej grupy energetyczno-finansowej prowadzącej działalność w 12 krajach europejskich, głównie w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sofii oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Eurohold jest większościowym właścicielem Electrohold – jednej z czołowych grup elektroenergetycznych w Bułgarii, posiadającej największego dystrybutora, dostawcę i sprzedawcę energii elektrycznej w kraju. Grupa zatrudnia około 3000 pracowników i obsługuje ponad dwa miliony klientów. Eurohold jest również właścicielem Euroins Insurance Group AD (EIG) – jednej z największych niezależnych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, prowadzącej działalność w 10 krajach europejskich. Grupa ubezpieczeniowa działa także w Polsce za pośrednictwem swojej bułgarskiej spółki ZD Euroins AD (Euroins Bułgaria).

Asen Christow ukończył studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Open University w Londynie.