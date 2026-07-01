Najlepiej płatne zawody w Polsce. Kto zarabia 30 tys. zł miesięcznie?

"Puls Biznesu" dotarł do raportu płacowego firmy Sedlak & Sedlak, przygotowanego na podstawie danych z ponad 1300 przedsiębiorstw i wynagrodzeń przeszło 408 tys. pracowników zatrudnionych na 1264 stanowiskach.

Autorzy opracowania wskazują, że rynek pracy coraz mocniej premiuje specjalistyczną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiedzialność za strategiczne procesy biznesowe.

Najlepiej wynagradzanym stanowiskiem okazał się architekt systemowy na poziomie starszego eksperta (SSE), którego mediana wynagrodzenia wynosi ok. 29 tys. zł brutto miesięcznie.

W czołówce znaleźli się również specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, konsultanci SAP, programiści embedded, programiści back-end oraz inżynierowie cloud computing.

W tych zawodach zarabia się najwięcej. Awans eksperta może niemal podwoić wynagrodzenie

Według raportu, awans z poziomu eksperta do starszego eksperta oznacza średnio wzrost całkowitego wynagrodzenia o 86 proc. Mediana płac rośnie z 7180 zł brutto dla młodszych specjalistów do 25,7 tys. zł brutto dla starszych ekspertów.

W przypadku kontraktów B2B oferowane stawki są wyższe i mieszczą się w przedziale od 9,4 tys. zł do 29,1 tys. zł.

Dla porównania, wynagrodzenie brutto doświadczonego pracownika fizycznego to 5,8 tys. zł, technicznego – 6,9 tys. zł, a doświadczonego specjalisty – 7,9 tys. zł.

Wysokie zarobki nie dotyczą jednak wyłącznie branży IT. Coraz lepiej wynagradzani są również eksperci z sektora prawnego, finansowego i medycznego. Radca prawny na poziomie starszego eksperta może otrzymywać wynagrodzenie przekraczające 25 tys. zł brutto miesięcznie.

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