Orlen w Niemczech. Polski gigant uruchomił hub

Obiekt działa przy autostradzie A23, w Elmshorn niedaleko Hamburga, gdzie znajduje się siedziba spółki Orlen Deutschland.

– Rozwój elektromobilności jest jednym z kierunków, w których Orlen konsekwentnie buduje nowoczesną, zintegrowaną ofertę dla klientów. Uruchomienie pierwszego hubu Orlen Charge w Niemczech pokazuje, że nasze inwestycje w infrastrukturę ładowania wychodzą poza rynek krajowy i odpowiadają na potrzeby kierowców także na pozostałych rynkach, na których jesteśmy obecni. Chcemy, aby podróżowanie samochodem elektrycznym było coraz prostsze, wygodniejsze i bardziej dostępne, a Orlen był naturalnym partnerem klientów w tej zmianie – powiedział wiceprezes ds. consumer & products Marek Balawejder, cytowany w komunikacie.

Hub w Elmshorn oferuje 16 punktów szybkiego ładowania, każdy – podobnie jak w hubach Orlen Charge w Polsce – o mocy do 400 kW. Wszystkie stanowiska są zadaszone, a zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne wspierają zasilanie obiektu energią ze źródeł odnawialnych, zaznaczono.

Orlen w Niemczech

Orlen stale rozwija ofertę w Niemczech. Koncern posiada tam ponad 600 tradycyjnych stacji paliw działających pod markami Orlen i star, a także 220 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z podpisanymi umowami, do końca 2026 roku w Niemczech powstanie jeszcze 360 punktów szybkiego ładowania Orlen Charge, zlokalizowanych przy popularnych obiektach handlowych, podano także.

Równolegle sieć Orlen Charge dynamicznie rozwija się w Polsce. Obecnie klienci mogą korzystać z kilkunastu nowoczesnych, ośmiostanowiskowych hubów o mocy do 400 kW na każde złącze, m.in. na MOP Olsztynek Południe, w Szczecinie, Brzegach oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie ze strategią Grupy do 2035 roku, sieć Orlen Charge ma być jednym z liderów ogólnodostępnego rynku ładowania EV w Polsce, przypomniano w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,3 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.