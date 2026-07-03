Emeryci mogą nie płacić za śmieci. Wielu nie wie o tej uldze

"Dziennik Gazeta Prawna wskazuje", że przepisy przewidują możliwość 100-procentowego zwolnienia z opłaty śmieciowej, jeśli w mieszkaniu faktycznie nikt nie przebywa i nie są wytwarzane odpady.

Dotyczy to m.in. seniorów wyjeżdżających na dłuższy czas do sanatorium, szpitala, domu opieki lub do rodziny.

Nieobecność w mieszkaniu może oznaczać brak opłat za śmieci

Aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest złożenie nowej deklaracji dotyczącej liczby mieszkańców nieruchomości, wskazanie okresu nieobecności oraz – w wielu gminach – przedstawienie dokumentów potwierdzających wyjazd lub pobyt poza domem.

Część samorządów wymaga także oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów.

"DGP" podkreśla, że zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie, a niedopełnienie formalności może oznaczać dalsze naliczanie opłat. Zwykle na zgłoszenie zmian mieszkańcy mają 14 dni od opuszczenia lokalu.

Mało kto wie o tej uldze

Gazeta zwraca uwagę, że część samorządów oferuje również dodatkowe ulgi dla seniorów pozostających w domach.

Przykładowo w Warszawie funkcjonują dopłaty osłonowe dla samotnych mieszkańców o niskich dochodach, a niektóre gminy przyznają zniżki za posiadanie kompostownika lub korzystanie z lokalnych programów senioralnych.

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