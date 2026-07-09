Miliony euro dla polskich firm. Będzie nabór

O wsparcie mogą ubiegać się konsorcja realizujące dwustronne projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne we współpracy z partnerami z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 17 września do 17 grudnia 2026 roku, podało NCBR.

To największa inicjatywa wspierająca międzynarodową współpracę badawczo-rozwojową w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2021-2028. Fundusze EOG są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach ich wkładu w zmniejszanie różnic społecznych i gospodarczych w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwami-Darczyńcami, a Państwami-Beneficjentami, do których należy Polska, podano.

Wsparcie dla priorytetowych kierunków badań i innowacji

"Program 'Badania stosowane i innowacje', którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspiera priorytetowe kierunki badań naukowych i innowacji. Jego celem jest wzmacnianie jakości badań stosowanych oraz rozwój nowatorskich rozwiązań opartych na wiedzy. Konkurs Polnoris pobudza współpracę międzynarodową, rozwój kompetencji badawczych oraz budowę trwałych partnerstw naukowo-biznesowych. Pomaga również w skutecznej waloryzacji wyników badań, zwiększając zdolność do wykorzystywania ich wyników w gospodarce i społeczeństwie" – powiedziała wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska, cytowana w komunikacie.

"Instrument pozwala na jednoczesne oddziaływanie w dwóch wymiarach. Z jednej strony konkurs wspiera rozwój ambitnych projektów badawczorozwojowych, z drugiej – sprzyja budowaniu trwałych relacji pomiędzy instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi partnerami z różnych krajów. W praktyce Polnoris stawia na projekty, które nie tylko rozwijają wiedzę, ale również przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zdolności do reagowania na wyzwania społeczne" – dodał dyrektor NCBR Jerzy Małachowski.

Jedną z największych zalet konkursu Polnoris jest jego otwarty charakter tematyczny. Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin – od technologii i inżynierii po nauki społeczne i humanistyczne. Konkurs ma jasno określony cel: podniesienie jakości badań naukowych w Polsce oraz wzmocnienie międzynarodowej współpracy w obszarze badań i innowacji, zaznaczono.

Polnoris dysponuje budżetem 70 mln euro, czyli około 300 mln zł, co czyni go najważniejszym i największym konkursem uruchamianych w ramach programu "Badania stosowane i innowacje" w obecnej perspektywie finansowej Funduszy EOG, a także największym konkursem na projekty badawcze organizowanym przez Państwa-Beneficjentów.

Tyle pieniędzy może trafić na pojedynczy projekt

Dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi od 1 mln do 1,75 mln euro (około 4,2-7,4 mln zł), a jego realizacja ma trwać 36 miesięcy. Taki poziom wsparcia pozwala na prowadzenie kompleksowych prac badawczo-rozwojowych – od etapu badań przemysłowych po eksperymentalne prace rozwojowe, przekazano w materiale.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, w których uczestniczy co najmniej jeden podmiot z Polski jako promotor projektu oraz przynajmniej jedna organizacja badawcza z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii. Promotorem projektu może być organizacja badawcza lub przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce, odpowiedzialne za przygotowanie i realizację wspólnych działań. Partnerami mogą być natomiast różne podmioty z Polski, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii – zarówno publiczne, jak i prywatne, w tym organizacje pozarządowe.

Konkurs Polnoris został ogłoszony w czerwcu, a nabór wniosków będzie prowadzony od 17 września do 17 grudnia 2026 roku, podano.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.

Czytaj też:

Nowe zatrzymania w aferze NCBiR. Śledczy mówią o "zorganizowanym procederze" Czytaj też:

Śmierć dyrektora z NCBiR. Poruszające pożegnanie pracowników