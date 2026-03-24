Nowe zatrzymania w aferze NCBiR. Śledczy mówią o "zorganizowanym procederze"

Według śledczych straty mogły sięgnąć ponad 3,2 mln zł.

Zatrzymani mieli wyłudzać granty

Jak informuje RMF24, do akcji doszło 18 marca w województwie wielkopolskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, które mają potwierdzać sposób działania podejrzanych. Z ustaleń prokuratury wynika, że przedsiębiorcy działali wspólnie, tworząc mechanizm umożliwiający wyprowadzanie środków publicznych. Kluczową rolę odgrywało zawyżanie kosztów usług wpisywanych do wniosków o dofinansowanie – przede wszystkim usług doradczych realizowanych przez powiązane podmioty.

Śledczy wskazują, że granty były następnie rozliczane nierzetelnie, a środki wydawano niezgodnie z przeznaczeniem. W dokumentacji miały pojawiać się faktury poświadczające nieprawdę, a księgowość prowadzono w sposób utrudniający ustalenie rzeczywistego przepływu pieniędzy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa znacznej wartości, fałszowania dokumentów, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania nieprawdziwych oświadczeń oraz prania pieniędzy. Według śledczych środki pochodzące z przestępstw były dalej "legalizowane" poprzez sieć powiązanych firm. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze – m.in. poręczenia majątkowe, dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktów między podejrzanymi.

To kolejne problemy wokół NCBiR

Nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zaczęły wychodzić na jaw po zmianie władzy. W sierpniu 2024 roku służby CBA, ABW i CBŚP przeprowadziły skoordynowaną akcję w całym kraju. Jej efektem były pierwsze zatrzymania w sprawie nadużyć przy przyznawaniu i rozliczaniu środków publicznych. Wśród zatrzymanych znalazła się wówczas była zastępczyni dyrektora NCBR. Usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowania korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 640 tys. zł oraz prania pieniędzy.

W czerwcu 2025 roku sprawa NCBR zyskała dodatkowy, dramatyczny wymiar. W starorzeczu Wisły odnaleziono ciało Macieja Grzegorzewskiego, dyrektora Działu Kontroli Projektów. Mężczyzna był poszukiwany po tym, jak wyszedł z domu w Józefowie i przestał kontaktować się z bliskimi.

Do tej pory zarzuty w sprawie nieprawidłowości wydatkowania funduszy NCBiR usłyszało łącznie 40 osób, którym przedstawiono ponad 200 zarzutów. Zabezpieczony majątek przekracza 22 mln zł. Za zarzucane czyny grozi do 10 lat więzienia.

Czytaj też:

