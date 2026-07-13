Podatek od tarasu. Kiedy trzeba zapłacić?

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", po zmianach przepisów o podatku od nieruchomości, obowiązujących od 2025 r., pojawiły się pytania dotyczące sposobu opodatkowania różnych elementów zabudowy przydomowej.

Sama nowelizacja nie wprowadziła jednak nowego podatku od tarasów. Według ekspertów, znaczenie ma charakter konstrukcji.

Podatek? Zależy, jaki taras

Otwarty taras nie jest traktowany jako powierzchnia użytkowa budynku i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu. Inaczej może być w przypadku tarasów całkowicie zabudowanych, wyposażonych m.in. w ściany, przeszklenia i dach.

Wówczas – w zależności od rozwiązań technicznych oraz sposobu użytkowania – przestrzeń może zostać zakwalifikowana jako część budynku, co może mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Jeśli masz wątpliwości, zapytaj urząd

Specjaliści podkreślają, że nie każda zabudowa tarasu automatycznie oznacza wyższy podatek. O kwalifikacji decydują okoliczności konkretnego przypadku, a w razie wątpliwości właściciele nieruchomości powinni zwrócić się do właściwego urzędu gminy lub miasta o interpretację.

Znaczenie mają również dotychczasowe orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące opodatkowania części budynków – wskazuje "DGP".

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