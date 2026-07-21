Akcyza dla wszystkich. Rząd zmienił definicję e-papierosów

Nowe przepisy mają zapewnić jednakowe opodatkowanie wszystkich rodzajów e-papierosów – niezależnie od zastosowanej technologii – oraz ograniczyć możliwość omijania prawa. Rozwiązania dostosowują przepisy o akcyzie do zmian zachodzących na rynku i nowych typów urządzeń.

"Zmieniona zostaje definicja e-papierosów. Dzięki temu akcyzą zostaną objęte wszystkie rodzaje e-papierosów i urządzeń służących do waporyzacji płynu, niezależnie od ich budowy czy zastosowanej technologii. Nowe przepisy ograniczą możliwość obchodzenia prawa poprzez sprzedaż e-papierosów w częściach lub wykorzystywanie nowych rozwiązań technicznych, które dotychczas pozwalały uniknąć opodatkowania" – czytamy w komunikacie.

Wzrośnie akcyza na e-papierosy

Stawka akcyzy na e-papierosy i inne urządzenia do waporyzacji wzrośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę. Dotyczy to: e-papierosów, podgrzewaczy, urządzeń wielofunkcyjnych – taka sama stawka będzie obowiązywać dla wszystkich urządzeń tego typu. Akcyza na zestawy części do urządzeń do waporyzacji również wzrośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę. Wzrośnie także dodatkowa kwota akcyzy doliczana do płynu znajdującego się w jednorazowym e-papierosie – z 40 zł do 50 zł. Dzięki temu jednorazowe i wielorazowe urządzenia będą opodatkowane według takich samych zasad. Z kolei stawka akcyzy na płyn do e-papierosów wzrośnie z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr, wymienił resort.

Większość przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie stosowana po 3 miesiącach. Wyjątkiem będzie podwyższona stawka akcyzy na płyn do e-papierosów, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Czytaj też:

Takich cen gazu dawno nie było. Kolejna bariera przekroczona Czytaj też:

Olej sprzedawany na Ukrainę po obniżce? Orlen wydał oświadczenie: Propaganda Kremla