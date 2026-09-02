Europę czeka droga zima. Ceny gazu lecą w górę

Notowania kontraktów na gaz TTF w Amsterdamie wzrosły do 75,33 euro za MWh. To najwyższy poziom od stycznia 2023 r. Za główny powód wzrostów uznaje się ponowne nasilenie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i związane z nim ryzyko zakłóceń transportu surowców przez strategiczną Cieśninę Ormuz.

USA przeprowadziły kolejną falę nalotów na irańskie cele wojskowe, m.in. związane z irańską Gwardią Rewolucyjną przez co perspektywa szybkiego uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie staje się coraz mniej realna. W rejonie cieśniny odnotowano również eksplozje. Donald Trump ostrzegł, że w przypadku kolejnej odpowiedzi Iranu Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić jeszcze silniejsze ataki. Dalsza eskalacja może więc negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żeglugi i dostawy energii z regionu Zatoki Perskiej.

Czeka nas droga zima

Problem pojawia się w szczególnie trudnym momencie dla Europy. Państwa UE intensywnie przygotowują się do sezonu zimowego, ale mają problemy z uzupełnianiem zapasów gazu. Jednocześnie o ograniczone ilości LNG konkurują z odbiorcami z Azji. Zdaniem analityków wyższe ceny mogą skłonić dostawców do kierowania większej liczby ładunków skroplonego gazu do Europy, co pozwoliłoby częściowo zwiększyć zapasy przed zimą.

Obecnie magazyny gazu w Unii Europejskiej są wypełnione w 64,7 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia dla tego okresu wynosi 81,8 proc. Oznacza to wyraźnie mniejszy poziom zapasów niż zwykle o tej porze roku. Polska znajduje się w znacznie lepszej sytuacji: jej magazyny zawierają 34,16 TWh gazu i są zapełnione w 92,7 proc. To tylko nieco mniej od pięcioletniej średniej wynoszącej 94,5 proc. Mimo relatywnie wysokich polskich zapasów sytuacja na światowym rynku wskazuje, że nadchodząca zima może być dla Europy kosztowna.

Czytaj też:

Rząd poszukuje surowców krytycznych. O co chodzi? Czytaj też:

"Największa transakcja naftowa w historii". Trump dopiął swego