RMF FM: Decyzja rządu ws. zmian w zakazie niedzielnego handlu dopiero po eurowyborach

Już we wtorek rząd ma zaprezentować swój raport w sprawie efektów ograniczania handlu w niedziele. Jednak finalne decyzje o ewentualnej zmianie przepisów i powrocie do handlowych niedziel mogą zapaść dopiero po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier Morawiecki ma potrzebować więcej czasu na rozważenie nowych regulacji.

Informację tę podało RMF FM. Rząd ma opóźnić decyzję w sprawie handlu w niedzielę. Według dziennikarzy radia, Prawo i Sprawiedliwość ma obawiać się buntu związkowców z "Solidarności". Ograniczenie i ostateczny zakaz handlu w niedzielę był inicjatywą związkowców, którzy nie byliby zadowoleni z powrotu do poprzednich przepisów. Oficjalnie rząd opóźnia decyzję, bo oczekuje wciąż na wyniki analiz w tej sprawie. Nie zmienia to faktu, iż w najbliższy wtorek minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz ma zaprezentować swój pierwszy raport dot. zakazu handlu w niedzielę. Wnioskiem dokumentu ma być to, że potrzebne są kolejne miesiące analiz i badań w tej kwestii. Zupełnie inną informację podała wcześniej sama minister. – Na najbliższym posiedzeniu rządu będę prezentować raport [dot. zakazu handlu w niedzielę], który przygotowaliśmy w ministerstwie. Zbadaliśmy, co robią Polacy w wolne niedziele, czy środki które wydawali w sklepach zostają na kontach oszczędnościowych – stwierdziła Emilewicz w rozmowie z portalem Gazeta.pl. – To są bardzo ciekawe dane, które mocno polemizują z tymi, które są dzisiaj dostępne na rynku, a które zamawiane są przez sklepy wielkopowierzchniowe. Myślę, że rewolucji w zakresie legislacyjnym nie będzie – dodała.