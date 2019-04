Kukiz: Broniarz jako twarz strajku jest jak Kijowski, który miał być twarzą obrony demokracji

– Prawdziwym dramatem nauczycieli jest, że dopuścili do tego, że strajk został upolityczniony, że został zawłaszczony przez jeden związek, który działa w pierwszej kolejności nie na korzyść nauczycieli czy uczniów, ale wykonuje pewnego rodzaju misję polityczną – powiedział w „Gościu Wiadomości” Paweł Kukiz. Dodał, że władze ZNP nie są chętne do jakiegokolwiek porozumienia. – Dramat nauczycieli polega na tym, że dali się opanować takiej grupie, która nie jest skłonna do jakiejkolwiek zgody czy negocjacji, która przyszła z jednym sztandarem, jednym hasłem na ustach, tuż przed wyborami zresztą - tysiąc złotych – zauważył lider ruchu Kukiz'15.

Zdaniem muzyka i polityka, nauczyciele dali sobie wmówić, że tylko w okresie egzaminów można wyegzekwować od rządu jakiekolwiek postulaty. – To był błąd nauczycieli – podkreślił Kukiz. Zaznaczył, że nie jest możliwe, by nagle jednej grupie zawodowej podnieść wynagrodzenia o jedną trzecią.

– Jestem ciekaw, czy związki na okres strajku wstrzymają Broniarzowi wypłatę wynagrodzenia? Czy je dostanie w przeciwieństwie do nauczycieli – podsumował Kukiz.