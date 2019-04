Kiedy spotkanie Duda-Trump?

Jak podawał w połowie kwietnia "Fakt", Andrzej Duda poleci z wizytą do Stanów Zjednoczonych w czerwcu i być może wtedy spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Według źródeł gazety, to strona amerykańska wystąpiła z inicjatywą, aby doszło do spotkania polityków.

Tymczasem "Rzeczpospolita" informuje o możliwej wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce 1 września. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Trump przyjechałby do Warszawy, aby poinformować o wzmocnieniu amerykańskich sił wojskowych nad Wisłą.

– W połowie maja możemy spodziewać się informacji dotyczących kalendarza spotkań prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych – skomentował sprawę, w rozmowie z wpolityce.pl, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

