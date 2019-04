Schetyna: Grozi nam zabranie środków europejskich

– Po '89 roku wszystkie rządy i wszystkie kadencje Sejmu budowały drogę Polski do Unii Europejskiej i do NATO. Dzisiaj pomimo ostrzeżeń, polski Rząd nie respektuje unijnych wartości. Tak właśnie zaczyna się droga do polexitu – stwierdził Grzegorz Schetyna podczas konwencji wyborczej w Opolu. Przewodniczący PO podkreślił, że nie zgadza się na "wyprowadzenie Polski z UE". – Chcę, żebyśmy dzisiaj tym wszystkim złym ludziom, którzy chcą wyprowadzić Polskę z UE, pokazali gest Kozakiewicza – zaapelował Schetyna.

Lider Koalicji Europejskiej wskazał też po raz kolejny, że Polsce wciąż grozi utrata unijnych funduszy. – Dzisiaj grozi nam zabranie środków europejskich za złamanie zasad praworządności w Polsce – zaznaczył.

Schetyna zaatakował też krajową politykę PiS. – Premier Morawiecki porównał sędziów do kolaborantów. Widzimy przyzwolenie rządu dla brunatnych defilad. Szukają hitlerowców wśród nauczycieli, a nie widzą neofaszystów pod własnym nosem. To niegodne – powiedział polityk.

Czytaj także:

Sąd uchylił decyzję władz Warszawy o zakazie marszu narodowców

Czytaj także:

Pawłowicz: Schetyna straszy jak Baba Jaga. PIS jest zły, PIS ma kły