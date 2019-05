Wawel: Abp Jędraszewski odniósł się do słów Marka Belki

Metropolita apelował o rezygnację z partukularnych interesów na rzecz dobra całego narodu. – To dramat, który odnosi się do Polski jako do naszego dobra wspólnego, w wymiarze zewnętrznym. Spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć – jako Polska – wymiar ideowy i moralny, a także polityczny i ekonomiczny, w którym ma żyć i rozwijać się Polska – mówił duchowny.

Jak relacjonuje Wirtualna Polska, arcybiskup odniósł się słów kandydata do PE z list Koalicji Europejskiej. Pod koniec kwietnia były premier Marek Belka stwierdził: –To jest strasznie gorzkie, co mówię, ale dzisiaj w polityce trzeba po prostu kłamać. Trzeba jedno kłamstwo szybko przykryć drugim kłamstwem, tak, żeby o pierwszym ludzie zapomnieli.

Były premier i były prezes Narodowego Banku Polski Marek Belka jest liderem listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w regionie łódzkim.

– Tak prowadzona polityka uniemożliwia jakikolwiek dialog, jakiekolwiek porozumienie. Tak rozumiana polityka (...) usuwa możliwość jakiekolwiek sensownego porozumienia się, gdy chodzi o dobro ojczyzny. Trzeba wrócić do duchu solidaryzmu – nawoływał metropolita krakowski.

