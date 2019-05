Ziemkiewicz o wpisaniu członkostwa w UE do konstytucji: Fatalny pomysł

3 maja podczas przemówienia na placu Zamkowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda mówił, że osobiście jest za tym, by zagwarantować obecność naszego kraju w UE i NATO.

– Warto dyskutować nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o UE do naszej konstytucji. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu? Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Osobiście uważam, że tak – stwierdził prezydent.

Propozycję Andrzeja Dudy krytycznie ocenił Rafał Ziemkiewicz.

"Jedyne co powinno się wpisać do konstytucji RP to jej nadrzędność nad wszelkimi umowami międzynarodowymi. Wpisywanie do niej UE to fatalny pomysł, ktokolwiek go głosi. Pierwszy położę się Rejtanem w drzwiach Sejmu nie wpuścić tam posłów, którzy by chcieli coś takiego zrobić" – zapowiada publicysta "Do Rzeczy".

Polska weszła do NATO 12 marca 1999 r., natomiast do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 r.