Warszawa: Radna PO-KO przypomina ważną obietnicę Trzaskowskiego. Ratusz się wycofuje?

– Co z darmową komunikacją dla uczniów szkoły średniej? – pyta w interpelacji do Rafała Trzaskowskiego radna Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej Joanna Staniszkis. Przypomina też, że polityk obiecywał to w kampanii wyborczej. Zapowiedź dotyczyła uczniów szkół ponadpodstawowych z Warszawy, ale również jej okolic.

W imieniu Trzaskowskiego odpowiedzi udzielił jego zastępca odpowiedzialny za transport i infrastrukturę, Robert Soszyński. "Sprawa jest analizowana" – napisał w odpowiedzi na interpelację radnej PO-KO. "Obowiązujące od 2017 roku zwolnienie z opłat za przejazdy transportem publicznym uczennic i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów spowodowało zmniejszenie przychodów miasta o kwotę około 13 mln złotych" – poinformował wiceprezydent. Dodał, że zwolnienie z opłat za przejazdy uczniów szkół ponadpodstawowych z Warszawy uszczupliłoby budżet o kolejne 60 milionów złotych. Wyliczył również, że przyznanie uprawnień jedynie dla uczniów warszawskich (bez dojeżdżających do Warszawy z okolic) to koszt na poziomie 29 mln zł.

Soszyński stwierdził też, że taki projekt musiałby sprostać oczekiwaniom finansowym przewoźników (m. in. takim jak Koleje Mazowieckie). W odpowiedzi na interpelację radnej Soszyński nie potwierdził, czy i kiedy obietnica Trzaskowskiego zostanie zrealizowana.

