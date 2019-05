"Moja bardzo serdeczna prośba...". Kaczyński apeluje do wyborców

Kaczyński podkreślił, że trwający cykl wyborczy może zaważyć na losach państwa polskiego. Prezes PiS zachęcał Polaków, by poszli do wyborów.

– Te wybory, a już szczególnie te w tym roku, są szczególnie znaczące. Moja bardzo serdeczna prośba, żeby przekonywać wszystkich, żeby poszli do wyborów. To jest szansa na to, że będzie inaczej w UE, ale także na to, ze będzie inaczej w Polsce. Jeśli te wybory wygraliby nasi przeciwnicy, a ich prawdziwe poglądy można było i usłyszeć, i zobaczyć, to wtedy naprawdę w naszym kraju zaczną się dziać rzeczy bardzo niedobre – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński podkreślił, że ostatnie wypowiedzi polityków opozycji zwiastują, czego będzie się można po nich spodziewać jeżeli dojdą władzy. – Odnoszę to do kwestii, które traktują o naszej świadomości narodowej, moralności, religii, ale także do tych bardzo praktycznych – mówił polityk.

W dalszej części swojej przemowy Kaczyński zwrócił uwagę na zróżnicowanie zarobków w Polsce, podając za przykład pensje mieszkańców Warszawy oraz Lubelszczyzny. Prezes PiS przekonywał, że te różnice należy niwelować za pomocą zrównoważonego rozwoju. – PiS robi wszystko co można, aby to wyrównywanie szans następowało – podkreślił.

