Schetyna: Czy papież Franciszek też łamie prawo?

Dzisiaj przed sejmową komisja śledczą ds. VAT zeznawał przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Polityk odniósł się do tego przesłuchania na antenie Polsat NEWS. Jak podkreślił, nie ma zarzutów jeśli chodzi o technikę rozmowy. – Wszystko prowadzono w normalny sposób – dodał. Schetyna wyraził jednak wątpliwości co do terminu w którym odbyło się przesłuchanie. – Tuż przed wyborami zapraszani są liderzy i byli przewodniczący Platformy. Dziś ja, później Ewa Kopacz i Donald Tusk – wskazywał.

– Chodzi o to, by komisja śledcza była instytucją demokracji parlamentarnej, a nie młotem na opozycję. Być może to jest najważniejsze, by uderzyć w opozycję – mówił gość Bogdana Rymanowskiego.

Schetyna pytany był również o wpis na Twitterze szefa komisji Marcina Horały. "W sprawach VAT Grzegorz Schetyna zeznaje: „Wszystkie ważne decyzje podejmował premier Tusk w KPRM”. Grubo. Na drugi raz Donald Tusk dwa razy się zastanowi zanim nie poda ręki" – napisał polityk PiS. W odpowiedzi na to lider PO stwierdził: "Przed komisją mówiłem przez 6 godzin i jeżeli tyle zrozumiał poseł Horała, to znaczy, że odniosłem porażkę edukacyjną i niczego nie zrozumiał".

Polityk odniósł się również do zatrzymania osoby podejrzanej o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. – Czy papież Franciszek, który przyjmuje krzyż tęczowy, czy też podlega temu paragrafowi, czy też łamie prawo? Musimy mieć dystans do tych kwestii – mówił przewodniczący PO.