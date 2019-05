Ambasador USA przyjmowała osoby ubiegające się o wizę. "Wszystkie ręce na pokład"

„Wszystkie ręce na pokład!” – apeluje ambasada USA w Polsce. Jak podkreślała już bowiem kilka razy ambasador Georgette Mosbacher, jednym z warunków zniesienia wiz dla Polaków, jest obniżenie liczby odmów.

„Robimy wszystko, aby przyjąć jak najwięcej ubiegających się o wizę. Cel – obniżyć procent odmów do poniżej 3%” – czytamy na Twitterze ambasady. W akcję włączyła się sama ambasador, która we wtorkowy poranek przyjmowa osoby przychodzące do placówki i zajmowała się depozytem telefonów.

„Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego to mój priorytet. Angażuję się w to w każdy możliwy sposób. Fantastycznie było spotkać się z Polakami którzy już wkrótce wyjadą do USA:)” – podkreśla na Twitterze Mosbacher.