"Taka polityka prowadzi donikąd". Kukiz: PO i PSL klęczały przed Niemcami i Francją, a PiS klęczy przed USA i Izraelem

Lider Kukiz'15 był dziś gościem Beaty Michniewicz w "Salonie politycznym Trójki". Polityk wyraził zdanie, że w Polsce nigdy nie było demokracji. – Obecnie, teraz, nie ma demokracji – dodał. Jak tłumaczył, obowiązujący obecnie system pozwala partii politycznej przez 4 lata sprawować władzę niemal absolutną, ponieważ obywatele nie mają instrumentów do zareagowania, przyspieszenia władzy albo powstrzymania władzy. – Takich instrumentów, które skutkowałyby prawnie. Tutaj właśnie referendum obligatoryjne. Wrogiem takim instytucji jest właśnie Wolność, które jest bardzo poważnym składnikiem Konfederacji – wskazał. Paweł Kukiz w ogóle krytycznie ocenił koalicję propolską. "Konfederacja to dokładnie to samo, co Koalicja Europejska – od Sasa do Lasa, od PZPR-owca do wolnościowca – wskazał.

Słowa krytyki padły również pod adresem partii rządzącej. Lider Kukiz'15 negatywnie ocenił pomysł wpisania do Konstytucji obecności Polski w Unii Europejskiej. – Nie no błagam. Doskonale pamiętam, kiedy do Konstytucji była wpisana wieczna przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. Nie, na pewno nie jestem za takim zapisem w Konstytucji. Z całą pewnością takiego pomysłu nie poprę – zapowiedział.

Gość Beaty Misiewicz źle ocenia również politykę zagraniczną ekipy rządzącej. – Tak jak wcześniej Platforma Obywatelska i PSL klęczały Niemcami i Francją, tak obecnie PiS klęczy przed USA i Izraelem. Taka polityka prowadzi donikąd – ocenił.

