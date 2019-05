Makowski: Formalna delegacja rządu Izraela przyleci do Polski ws. Ustawy 447

Tymczasem jak informuje dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski, formalna delegacja rządu izraelskiego uda się w poniedziałek do Polski w sprawie rozmów nt. ustawy. Ustawę w maju ubiegłego roku podpisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "To już jutro odnośnie ustawy 447: Delegacja Ministerstwa ds. Równości Społecznej, z dyrektorem generalnym ministerstwa Avi Cohen-Skali na czele, wyjedzie poniedziałek na serię spotkań z wyższymi urzędnikami polskiego rządu na temat powrotu żydowskiej własności z czasów Holokaustu" – pisze Makowski.

Temat Ustawy 447 stał się głośny w ostatnim czasie przede wszystkim dzięki środowiskom narodowym. W sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem "Stop 447". Uczestnicy marszu organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przeszli sprzed KPRM przed ambasadę Stanów Zjednoczonych. Apelowali o przyjęcia rozwiązań prawnych, które w jasny sposób zabezpieczą Polskę przed potencjalnymi roszczeniami żydowskimi.

Tymczasem podczas konwencji PiS w Bydgoszczy, która odbyła się w ostatnią sobotę, premier nawiązał do zbliżającej się 80. rocznicy II wojny światowej. Wspomniał m.in. o fordońskiej "Dolinie śmierci", gdzie jesienią 1939 r. Niemcy rozstrzeliwali Polaków i Żydów. – Ich dusze krzyczą do nas dzisiaj stamtąd i płaczą, kiedy słyszą o jakichkolwiek możliwościach, dyskusjach, że my, potomkowie zmaltretowanych ofiar tamtych lat, możemy za cokolwiek odpowiadać materialnie czy moralnie – mówił Morawiecki.

– Nie, my nie tylko za nic nie odpowiadamy. My padliśmy wtedy właśnie w tej fordońskiej "Dolinie śmierci" i wielu takich dolinach ofiarą strasznego niemieckiego terroru i dlatego my potomkowie, wnuki, prawnuki tamtych strasznych lat, tamtych ofiar, za nic nie odpowiadamy – oświadczył premier.

W podobnym tonie wypowiedział się szef MSWiA Joachim Brudziński: – O, figa z makiem. Dopóki jest rząd PiS, nie ma mowy, by jakakolwiek polska złotówka popłynęła do kogokolwiek, nawet jeśli ma siedzibę na prestiżowej ulicy Nowego Jorku – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński w TVP Info, odnosząc się do sprawy roszczeń żydowskich wobec Polski.