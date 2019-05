Premier zabrał głos ws. ataku na Marka Magierowskiego

Gazeta "Jerusalem Post" poinformowała w środę rano, że polski dyplomata został zaatakowany fizycznie i słownie przed budynkiem ambasady RP w Tel Awiwie. Napastnik, który rzucił się na Magierowskiego, został aresztowany przez policję.

"Rasistowski atak na polskiego ambasadora w Izraelu @mmagierowski jest sytuacją niedopuszczalną. Nie ma naszej zgody na jakiekolwiek akty ksenofobii, zarówno wobec dyplomatów, jak i pozostałych obywateli" – oświadczył na Twitterze premier Morawiecki.

Od kilku tygodni stosunki polsko-izraelskie znów są napięte, głównie z powodu amerykańskiej ustawy 447, dotyczącej zwrotu mienia ofiar Holokaustu. W poniedziałek izraelska delegacja miała przylecieć do Polski, by rozmawiać o tej sprawie, a nasz MSZ odwołał tę wizytę.

W kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

