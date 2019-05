Onet: Kandydat Wiosny do PE z zarzutami wyłudzenia 17 mln zł

Serwis podkreśla, że tożsamość mężczyzny udało się potwierdzić w warszawskiej prokuraturze. Sam zainteresowany nie chciał komentować sprawy. Kiedy dziennikarze zadzwonili do niego z prośbą o spotkanie, początkowo się zgodził, później zaś oświadczył, że nie ma czasu. Telefonicznie sprawy nie chciał skomentować. –To jest jedna wielka nieprawda – powiedział tylko, po czym rozłączył się.

10 grudnia ubiegłego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzanych o wyłudzenie 17 mln zł z mazowieckiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród zatrzymanych był właśnie dzisiejszy kandydat Wiosny do PE.

Co na to władze partii? – Nie komentujemy tej sprawy – oświadczył Onetowi Jędrzej Halerz, zastępca szefa sztabu lubelskiego Wiosny. Odniósł się do niej jednak Zbigniew Bujak, lider listy Wiosny w woj. lubelskim. Jak poinformował, w sprawie została już powołana komisja. – Sam czekam na solidne wyjaśnienia. (...) Z tego co wiem kandydat został już przesłuchany – dodał.