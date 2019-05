Nowoczesna popiera eutanazję? "Trzeba odważnie rozmawiać"

– Nie, nie rozmawialiśmy o eutanazji. Nie tylko Zieloni mają zdanie w tej kwestii. Słyszę takie postulaty także w Europie, np. w Holandii, czy Szwajcarii, gdzie jest to na porządku dziennym. Nie sądzę, aby dzieci były elementem jakiekolwiek rozmowy. Zieloni opowiadają się za eutanazją osoby, która jest w takim stanie, w którym medycyna nie oferuje leczenia, a chciałaby zakończyć byt tutaj. To też trzeba zrozumieć i odważnie rozmawiać. Są ugrupowania obok Zielonych, które mają podobny pogląd na tę sprawę. My nie rozmawialiśmy na ten temat. To trudny temat, chyba jeden z najtrudniejszych – powiedział radiowej Jedynce Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesnej i kandydat Koalicji Europejskiej do europarlamentu.

Ulicami Warszawy przeszedł w sobotę marsz Koalicji Europejskiej "Polska w Europie". W pierwszym rzędzie manifestacji znalazł się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Co ciekawe, na jednym z transparentów, który znalazł się na czele pochodu, domagano się prawa do adopcji dzieci przez środowisko LGBT+. Czytaj także:

Donald Tusk na marszu opozycji. A za nim transparent o adopcji dzieci przez LGBT – Złożyliśmy jako Nowoczesna projekt ustawy dot. związków partnerskich. Jasno definiujemy nasz program do wyborów. Będzie to częścią naszego programu na jesień. Jako Nowoczesna jesteśmy za tym, aby zalegalizować związki partnerskie, homoseksualne również. Nasz wniosek dotyczy związków partnerskich. W KE jest wiele ugrupowań, będziemy o tym rozmawiać. Jesteśmy otwartą koalicją i potrafimy wypracowywać rozwiązania – opowiedział Pudłowski zapytany o transparent z marszu opozycji. Gość Antoniego Trzmiela, red. naczelnego portalu DoRzeczy.pl i dziennikarza TVP został także zapytany o kwestię adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jak powiedział, związki partnerskie zasługują na to, aby je zalegalizować. – Osoby żyjące w związkach homoseksualnych mają prawo zalegalizować swój status, który pozwoli odwiedzać im się w szpitalach. Tutaj jesteśmy od samego początku zgodni – dodał. Trzmiel zapytał także Pudłowskiego o eutanazję i stanowisko Nowoczesnej w tej sprawie. – Nie, nie rozmawialiśmy o eutanazji. Nie tylko Zieloni mają takie zdanie. Słyszę takie postulaty także w Europie, np. w Holandii, czy Szwajcarii jest to na porządku dziennym. Nie sądzę, aby dzieci były elementem jakiekolwiek rozmowy. Zieloni opowiadają się za eutanazją osoby, która jest w takim stanie, w którym medycyna nie oferuje leczenia, a chciałaby zakończyć byt tutaj. To też trzeba zrozumieć i odważnie rozmawiać. Są ugrupowania obok Zielonych, które mają podobny pogląd na tę sprawę. My nie rozmawialiśmy na ten temat. To trudny temat, chyba jeden z najtrudniejszych. Dotyka pan tematów bardzo trudnych. Wydaje mi się, że możemy o tym rozmawiać. To bardzo trudne pytanie. Jestem politykiem, zaangażowałem się ze względu na swoją działalność biznesową. Myślę, że taką decyzję trudno podjąć, ale rozumiem też te osoby, które chciałyby opuścić ten świat – powiedział. Czytaj także:

