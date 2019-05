Konfederacja uderza w Kukiz'15. Chodzi o przymusową relokację imigrantów

Poseł Jakubiak apeluje, by Kukiz’15 zerwało koalicję z Ruchem Pięciu Gwiazd. Włoskie ugrupowanie domaga się przymusowej relokacji imigrantów do państw Unii Europejskiej – w tym również do Polski.

– Kiedy startowaliśmy do parlamentu polskiego robiliśmy gigantyczną akcję zbierania podpisów przeciwko relokacji przymusowej ‚uchodźców”. Paweł, zaufało nam tysiące ludzi. Tysiące ludzi na ulicach stało i setki tysięcy ludzi złożyło swoje podpisy. Nie mogę przejść do porządku dziennego nad sytuacją, kiedy zawiera się koalicję z partią Pięciu Gwiazd, która w swoim programie głosi, że częścią programu gospodarczego, politycznego tejże partii jest relokacja przymusowa relokacja uchodźców, w tym do Polski – mówił poseł Marek Jakubiak z Konfederacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Jakubiak podkreślił, że Kukiz mógł się po prostu pomylić zawierając koalicję z włoską partią, dlatego też poseł zaapelował do swojego dawnego klubowego kolegi, aby zerwał porozumienie z Ruchem Pięciu Gwiazd. – Myślę, że można się pomylić, dlatego apeluję do Ciebie, Paweł, żebyś tę koalicję zerwał, bądź niech partia Pięciu Gwiazd zmieni swój program. W ten sposób legitymizujesz działanie antypolskie, legitymizujesz działanie przeciwko interesowi polskiemu. Trzymaj się tego, z czym wchodziliśmy do Sejmu. Nie zdradzaj swoich wyborców – apelował Jakubiak. Polityk podkreślił, że postulat dotyczący polityki imigracyjnej można znaleźć na oficjalnej stronie włoskiej partii.