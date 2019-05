Strzelanina w Brześciu Kujawskim. Media: Uczeń "polował" na nauczycielkę, wcześniej jej groził

Strzały padły w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Z doniesień medialnych wynika, że wczoraj rano 18-letni Marek N. wszedł do budynku z nożem, bronią i ładunkami wybuchowymi (prawdopodobnie własnej roboty).

Mężczyzna wrzucił do jednej z sal lekcyjnych petardę, później zaczął strzelać na oślep. Marek N. myślał, że w sali lekcje prowadzi nauczycielka języka polskiego, która nie przepuściła go do kolejnej klasy. Mężczyzna groził już wcześniej kobiecie m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kiedy 18-latek zorientował się, że nauczycielki nie ma w klasie (lekcje prowadził inny pedagog), wybiegł z klasy. Na korytarzu ranił woźną, która próbowała go zatrzymać (strzelił do kobiety z broni czarnoprochowej). Mężczyznę obezwładnił drugi woźny, który powalił go na ziemię i pilnował do przyjazdu policji.

W wyniku ataku, poza 59-letnią woźną, ranna została też 11-letnia dziewczynka, która ucierpiała wskutek wybuchu petardy. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak podaje Polsat News, 18-latek został już przesłuchany, obecnie znajduje się na oddziale psychiatrycznym w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, na razie nie wiadomo czy zostanie wobec niego zastosowany areszt tymczasowy.

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim nie było lekcji, uczniowie mieli zajęcia z wychowawcami i psychologami.