Koalicja Polska - PSL chce budować własną koalicję do jesiennych wyborów

– Podjęliśmy decyzję o budowie bloku na wybory parlamentarne – zapowiedział w sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Oznacza to, że partia nie wystartuje we wspólnym bloku z koalicjantami z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Stronnictwa. – Będziemy chcieli budować wspólną listę do Senatu, tak jak budujemy blok, który ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie wyborcy centrowego, blok centrowy, tak zwaną Koalicję Polską, taką nazwę przyjęliśmy w uchwale dzisiejszej Rady Naczelnej – poinformował Kosiniak-Kamysz po zakończeniu obrad. Teraz inicjatywa zostanie poddany konsultacjom struktur PSL w całym kraju. Ostateczna decyzja zapadnie w czerwcu na kolejnej Radzie Naczelnej". Jednocześnie podczas sobotniego posiedzenia Rady działacza PSL ustalili zarys propozycji programowych. To m. in. obniżenie do 10 procent podatku PIT dla samozatrudnionych, rozszerzenie programu 500+ na uczącą się młodzież po 18. roku życia i wprowadzenie głosowania przez internet.

