Rostowski o PiS: Dają gotówkę, bo chcą wygrać. Wiedzą, że popełniono przestępstwa

– Dlaczego PiS daje gotówkę? To nie jest kwestia doceniania ludzi, bo ja też zawsze doceniałem ludzi, tylko żyliśmy w trudnych czasach dla gospodarki światowej – stwierdził w rozmowie z Onetem Jacek Rostowski. Według niego, partii rządzącej zależy na tym, by przekupić wyborców.

– Wszystkie te ruchy, których normalny człowiek nie rozumie, np. przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, zmierzają w kierunku głębokiego ograniczenia tej demokracji. W przyszłości nie będą już tak uzależnieni od wyborców, okaże się że nie mają jednak tak dobrego serca – zapewniał Rostowski. Dodał jednak, że PO po dojściu do władzy nie odebrałaby świadczeń socjalnych przyznanych przez obecny rząd, bo "byłoby to niesłuszne z punktu widzenia pewnego zaufania do państwa i nie do przeprowadzenia".

Były minister finansów pochwalił natomiast opozycję. – Przyjechałem do Warszawy kilka dni temu i tak pozytywnej reakcji nie spotkałem od lat. Chodzi tu o opozycję demokratyczną. Widzę ludzi, których nie znam, są uśmiechy, podają rękę. Nie czułem tego wcześniej – mówił Rostowski. – Ta mobilizacja dzieje się nie tylko na poziomie politycznym, ale także na takim osobistym. Tym bardziej trzeba wychodzić do ludzi. Nawet w najmniejszych miejscowościach są ludzie, którzy głosują na KE. Trzeba im dodać otuchy – dodał polityk, który startował do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii.