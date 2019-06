Negocjacje ws. zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce zakończone. "To sukces"

12 czerwca (środa) prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump przyjmą prezydenta Andrzeja Dudę wraz z żoną Agata Kornhauser-Dudą. Jak podały w połowie maja służby prasowe Białego Domu, wizyta polskiego prezydenta to potwierdzenie więzi pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Prezydenci w trakcie wizyty mają mówić m.in. o wzroście strategicznego partnerstwa amerykańsko-polskiego w zakresie energii i handlu.

Andrzej Duda ma też rozmawiać z Trumpem na temat Fort Trump, czyli amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, oraz rozbudowy wschodniej flanki NATO. Sprawę skomentował na antenie Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski.

– Mogę potwierdzić, że negocjacje polityczne zostały zakończone. Ale to nie oznacza porozumienia, bo wynik tych negocjacji zostanie przedstawiony prezydentom i to oni zdecydują, czy to porozumienie ich satysfakcjonuje – mówił polityk w studiu PR.

– Pierwotnie wszystko wskazywało na to, że negocjacje będą trwały dłużej i ich wynik mógłby być ewentualnie zaakceptowany we wrześniu, czyli w trakcie wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Uległy one jednak przyspieszeniu dzięki woli politycznej i dobrym negocjacjom – dodał Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta ocenił pozytywnie ocenił porozumienie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. – Uważam, że zawiera ono wszystkie te elementy, których prezydent oczekiwał, ale oczywiście to jego zdanie będzie decydujące – stwierdził.