Czas na konstytucyjne zmiany?

Wysokie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz najnowsze sondaże przed jesiennymi krajowymi wyborami do Sejmu i Senatu, wskazujące na wysokie zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego, znów wywołały spekulacje, czy PiS podejmie próbę zmiany konstytucji i jeżeli tak, to jak wyglądałyby projekty zmian w ustawie zasadniczej.