Kukiz o "rozlewie krwi": Mam nadzieję, że te słowa się nie sprawdzą

– W Polsce ewidentnie kształtuje się system dwupartyjny i powiem państwu jedną rzecz. Mam nadzieję, że te słowa się nie sprawdzą, ale jeśli w Polsce powstanie system dwupartyjny, w oparciu o ordynację proporcjonalną, czyli o taką, gdzie tylko partie mogą wskazywać kto będzie w Sejmie, prędzej czy później dojdzie w Polsce do rozlewu krwi – stwierdził muzyk na antenie Polsat News.

Jego zdaniem, taki system prowadzi do szkodliwej polaryzacji społeczeństwa. – Nastąpi taka polaryzacja między jedną stroną a drugą stroną, tak jak pan widzi w mediach konkurencyjnych. Jedne pokazują jedną Polskę, drugie media drugą Polskę. Nakręcają tym wszystkich ludzi, na siebie. Jeżeli ta dwubiegunowość na scenie politycznej zostanie, będzie się powiększała, to w Polsce może dojść do tragedii – mówił Paweł Kukiz do prowadzącego rozmowę Piotra Witwickiego.