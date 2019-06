Pogoń za Białorusią

Nasz wschodni sąsiad w ślad za Ukrainą szuka własnej tożsamości. Niemal 25 lat po powrocie Białorusi do sowiecko-wszechruskiej ideologii państwowej powracają nawiązania do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL). Dwie wystawy na zamku w Nieświeżu i w Mińsku wskazu-ją, że mit ten głęboko tkwi w świadomości narodowej białoruskich elit. Teraz, gdy prezydent Aleksander Łukaszenko coraz mocniej zaniepokojony jest wizją wchłonięcia swego kraju przez Rosję, na-wiązania do państwa Giedyminowiczów, a potem Jagiellonów, zyskują ostrożną akceptację Łukaszenkowskiej władzy.