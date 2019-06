Czaputowicz: Przegrana z KE nie ma żadnego praktycznego znaczenia

Polska przegrała z Komisją Europejską spór o obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że zastosowanie zmienionego wieku emerytalnego do urzędujących sędziów SN i przyznanie Prezydentowi RP prawa do przedłużenia urzędowania stanowi uchybienie art.19.ust.1 Traktatu o UE. Polski rząd już wcześniej wycofał się ze zmian, jednak KE nie wycofała skargi.

Do orzecznie TSUE odniósł się na antenie Polsat News szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. – Uważamy, że reforma sądownictwa jest zgodna ze standardami – stwierdził. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że "przegrana z Komisją Europejską nie ma żadnego praktycznego znaczenia". – Żadnych działań nie będziemy podejmować. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że warto wydać takie orzeczenie, wykorzystać wniosek KE, by umocnić pewną linię orzecznictwa. Ta sprawa nie jest aż tak bardzo istotna, nie zmusza nas do odwrotu od reform – wyjaśnił.

Szed MSZ wskazywał, że Polska dostosowała się już wcześniej do tymczasowego orzeczeniem i sędziowie ci już pracują. – Więc dzisiejsze orzeczenie nie będzie miało żadnych praktycznych skutków – dodał.