Jaki na koncercie Backstreet Boys. Polityk opublikował nagranie

Koncert jednego z najbardziej znanych boysbandów na świecie odbył się w poniedziałek na warszawskim Torwarze.

Występ Backstreet Boys zgromadził tysiące osób, które bawiły się przy przebojach z lat dziewięćdziesiątych. Muzycy zagrali między innymi swoje hity "I Want It That Way" i "Everybody (Backstreet's Back)".

Na widowni nie zabrakło znanych osób, w tym europosła i byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Polityk opublikował nagranie z koncertu na swoim Facebooku.

Czytaj także:

Jaki odda mandat europosła? "Prezesowi się raczej nie odmawia"