Szczeciński hotel odwołuje rezerwację dla AfD. Partia miała mieć tam posiedzenie

Potrącił staruszkę i odjechał. Policja... wystawiła mandat

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała potrącił 79-letnią kobietę przechodzącą przez parking przed galerią handlową i odjechał. Kiedy po kilku tygodniach policja ustaliła, że to on jest sprawcą wypadku, sprawy nie skierowano do sądu......