Około stu rosyjskich żołnierzy ruszyło w sobotę gazociągiem w kierunku pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie miasta Sudża w obwodzie kurskim – podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła wojskowe.

Na pytanie, dlaczego ukraińska armia nie zniszczyła rury, informator wyjaśnił, że było to niemożliwe z powodu ograniczonych możliwości logistycznych. Na razie nie wiadomo, co stało się z żołnierzami rosyjskimi, którzy przemieszczali się gazociągiem, ani czy udało im się dotrzeć do Sudży.

Ofensywa w obwodzie kurskim. Rosjanie wykorzystali nieczynny gazociąg

Według Ukraińskiej Prawdy Rosjanie wykorzystali podziemny odcinek gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, którym Rosja do 1 stycznia 2025 r. przesyłała tranzytem gaz do Europy przez terytorium Ukrainy. Średnica jednej rury wynosi 1,4 metra.

Sytuacja wojsk ukraińskich w przygranicznym regionie staje się coraz trudniejsza. W piątek media podały, że wojska rosyjskie przełamały ukraińską linię obrony na południe od Sudży, co stwarza ryzyko okrążenia sił ukraińskich. Nieoficjalnie to około 10 tys. żołnierzy.

Według doniesień wojska rosyjskie podzieliły jednostki ukraińskie, skutecznie odcinając główną grupę od kluczowej linii zaopatrzenia. Ukraiński analityk wojskowy Nikołaj Biełeskow powiedział Politico, że jeśli połączenie logistyczne zostanie ostatecznie przerwane, ukraińskie siły zbrojne będą musiały się wycofać.

Ukraina odcięta od danych wywiadu USA. Skutki decyzji Trumpa

Magazyn "Time", powołując się na zachodnie i ukraińskie źródła wojskowe i dyplomatyczne, podał, że postępy Rosji w obwodzie kurskim ułatwiła decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu przekazywania Ukraińcom amerykańskich danych wywiadowczych.