Katowice: Wstrząs w kopalni Staszic. Dwóch górników zaginionych

Do silnego wstrząsu doszło dziś ok. godziny 14 kopalni Staszic w Katowicach należącej do Polskiej Grupy Górniczej.

Dwóch górników nadal jest pod ziemią. Ratownicy wiedzą, gdzie znajdują się górnicy, mają z nimi kontakt wzrokowy. Nie wiadomo w jakim są stanie.