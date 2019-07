Ostre słowa Beaty Szydło o Arłukowiczu i opozycji. "Rechot pogardy wybrzmiał w Węgrowie"

– Musimy zadać sobie pytanie, jakiej Polski chcemy. Czy damy szansę tym, którzy tak pogardzają drugim człowiekiem? Człowiekiem słabszym i biedniejszym? Nie będzie nigdy zgody Prawa i Sprawiedliwości na to, by gardzić drugim człowiekiem. Tak jak wczoraj stało się to w Węgrowie. Pojechała ekipa Platformy, czy jak oni się teraz nazywają, Koalicja Europejska; pojechali do Węgrowa po to, żeby spotkać się z Polakami. I co? Widzieliśmy wszyscy. Ta pogarda. Ten rechot, który unosił się po tej ulicy. A ja mam krótki komunikat do tego towarzystwa. Panie Arłukowicz, zabieraj pan koleżeństwo i wracajcie szybko przeprosić tego pana do Węgrowa! – stwierdziła kategorycznie Beata Szydło na Kongresie Zjednoczonej Prawicy.

– Polska jest domem nas wszystkich, każdy ma prawo czuć się tu bezpieczny i szanowany, w naszym wspólnym kraju – podkreśliła była premier. Mówiła nie tylko o szacunku, ale także zaufaniu i wiarygodności władz.

– W 2015 wygraliśmy nie dlatego, że był PR, spoty, banery. Wy obdarzyliście nas swoim zaufaniem, to był nasz kapitał. On pozwolił nam zrealizować nasze ambitne, nie łatwe programy. Nie wolno nam zmarnować tego kapitału – stwierdziła była szefowa rządu PiS.

Beata Szydło wspomniała też o polityce gospodarczej rządu. – Śląsk to dobre miejsce by mówić o ciężkiej pracy, szacunku do drugiego człowieka, o pokorze. To dobre miejsce by mówić o patriotyzmie. Tu na każdym kroku tradycja przeplata się z nowoczesnością. Tu na Śląsku dobrze jest mówić o Polsce. Pomyślmy o tym, co ważne dla Polaków. W 2015 roku naszym celem było zaradzenie problemom, o których mówili nam na ulicy ludzie. Chcieliście, by państwo dostrzegało problemy zwykłych Polaków. Jesteśmy teraz wskazywani jako kraj o mądrej polityce gospodarczej i społecznej. Jądrem naszej gospodarki i naszego rozwoju są nasze programy społeczne – oceniła.

Była premier zaznaczyła, że partia rządząca ma jeszcze wiele celów i zadań na przyszłość. – Cztery lata to nie jest długi czas. Udało się wiele zrobić. Przed nami kolejne projekty, programy. Tu na kongresie na pewno pojawią się jeszcze nowe pomysły. Warto byśmy tak jak w 2015 roku wspólnie wszyscy się zjednoczyli. Wygrane wybory do PE dały nadzieje na wygraną na jesieni. Proszę, byśmy tak jak w 2015 stworzyli jedną drużynę i działali razem. Nie możemy pozwolić, by ten rechot pogardy, który unosił się w Węgrowie, rozniósł się ad całą Polską! – podsumowała Beata Szydło.