"Niech pan sobie nie robi jaj". Czarzasty o planach lewicy

Wspólny lewicowy blok wyborczy utworzą SLD, Wiosna i partia Razem. Informację potwierdzili dzisiaj na konferencji prasowej lider Wiosny Robert Biedroń, lider SLD Włodzimierz Czarzasty i lider partii RAZEM Adrian Zandberg.

– Ostatni, ale najważniejszy – takimi słowami rozpoczął swoje wystąpienie na wspólnej konferencji prasowej lider SLD, który przemawiał po Robercie Biedroniu i Adrianie Zandbergu. – Dogadaliśmy się po to, aby wygrać z PiS-em – mówił dalej Czarzasty. Polityk podkreślił, że w najbliższych tygodniach lewica przedstawi swoją „wizję Polkom i Polakom”.

Dopytywany o szczegóły ustaleń dotyczących wspólnego startu w wyborach, lider SLD stwierdził: „Wczoraj to była wstępna gra miłosna, ustaliśmy jedną rzecz, chcemy być ze sobą, nie będziemy kręcili”. Czarzasty podkreślił również, że decyzje dotyczące list czy formy startu (jako jedna partia lub w koalicji) zapadną szybko.

Politycy byli też pytani o ewentualną możliwość współpracy z PiS (jeśli lewica dostanie się do Sejmu). – Niech pan sobie nie robi jaj. A co ja mam wspólnego z PiS-em? Co ja mam wspólnego z nimi, jak oni łamią konstytucje? – odpowiedział Czarzasty.

Na kolejne pytanie dziennikarzy, czy liderzy przewidują możliwość współpracy z Platformą, politycy nie odpowiedzi, tylko się śmiali.

