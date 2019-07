Spowiedź z cudzych grzechów

Jeśli, jak sugeruje nam dziś Zachód, miarą cywilizacji jest stosunek do osób LGBT, kobiet i mniejszości – to powinien on uznać wobec Polski swoją cywilizacyjną niższość.

Tęczowe flagi na budynku ambasady USA w Warszawie bardzo niemile zaskoczyły polityków i zwolenników partii rządzącej. Mniejsza nawet o słynny już takt pani ambasador, która w rocznicę poznańskiego Czerwca zaleciła nam jako okazję do refleksji 50. rocznicę policyjnego nalotu na melinę nowojorskich homoseksualistów (bijatyka podjęta przez bywalców w jej obronie w budowanej dziś legendzie rewolucji LGBT stanowi odpowiednik "szturmu na Pałac Zimowy").