Kłopotek: Schetyna nigdy nie będzie liderem opozycji

Kłopotek nazwał Koalicję Europejską „niekorzystnym projektem". Na pytanie, dlaczego Grzegorz Schetyna nie chce koalicji z Włodzimierzem Czarzastym, a jednocześnie nie rezygnuje ze współpracy z Barbarą Nowacką, stwierdził, że to dlatego, że przewodnicząca Inicjatywy Polskiej jest kobietą...

– Dlatego, że już Barbarę Nowacką pan Grzegorz przytulił dużo wcześniej. No i byłoby głupio kobietę w tej chwili odepchnąć, natomiast byłbym bardzo mocno zaskoczony, gdyby Grzegorz Schetyna przytulił Włodka Czarzastego. Wiedziałem, że nie przytuli, bo i tak już ten skręt jest mocno w lewo, a wtedy była przeciwwaga w postaci PSL, teraz już tej przeciwwagi nie było, a jeszcze raz podkreślam, projekt pod nazwą Koalicja Europejska się skończył, bo dla nas on był niekorzystnym projektem. (...) Nie wiem dlaczego niektórzy nie potrafią zrozumieć, że wszystkie obszary wyborcze wcale się nie sumują - wskazał.–Część naszych wyborców została w domach, nie poszła, a część, która poszła, zagłosowała na PiS – dodał. Polityk przyznał rację W. Czarzastemu, że to Platforma jest lewicowa.

– Włodzimierz Czarzasty ma trochę racji: co wy mnie tutaj bez przerwy opeer robicie, czy to ja wywołałem tematy światopoglądowe? Mówiąc szczerze, on ma trochę racji, bo tak, Trzaskowski - LGBT. No tak, a następnie Rabiej, jak pani pamięta, wyskoczył z tą adopcją dzieci przez pary homoseksualne, później Jażdżewski z krytyką kościoła. No, a teraz jeszcze Grzegorz Schetyna z tymi związkami partnerskimi - powiedział.

Mimo wszystko chcą wystawić do Senatu wspólnych kandydatów z PO. - Jest taka dżentelmeńska umowa, ja jestem przekonany, że PSL dotrzyma tej umowy. Przeciwko sobie nie będziemy wystawiać kandydatów - wskazał.

Problemy Schetyny

Poseł PSL twierdzi, że G. Schetyna nigdy nie będzie liderem opozycji, bo Polacy mu nie ufają.

– W tych sondażach zaufania ma bardzo niskie wyniki. Przy tak dużym negatywnym elektoracie, on nigdy nie będzie liderem takim jednoznacznym, niekwestionowanym, szeroko rozumianej opozycji. Nie będzie – podkreślił w rozmowie z Ewą Bugałą.

Zapytany, czy były polityk PO Bogdan Zdrojewski wystartuje z list PSL, stwierdził: – Bardzo chętnie byśmy go przyjęli, ale nie jest zdecydowany. Jeszcze nie wiem jak to wyjdzie.

Na pytanie, czy będą podbierać polityków Platformie, odpowiedział: – Jeżeli do nas przychodzą i przyszli, politycy z Platformy Obywatelskiej, wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej, to co mamy ich odrzucić? Przychodzi Marek Biernacki i co mamy go odrzucić? Nie, wręcz odwrotnie, ja chcę mu pomóc. Kłopotek przyznał, że PSL ma problem ze znalezieniem samorządowców, którzy będą chcieli wystartować z ich list. – Jest jeszcze jeden mały niuans, mianowicie, czy samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, marszałkowie, zechcą pójść. Tu mamy pewnego rodzaju problem, bo to też jest związane z ewentualną utratą tego mandatu radnego, czy tam powiatu, czy tego mandatu wójta, czy burmistrza, także ja ich rozumiem po części – przyznał.

– My oczywiście jesteśmy Koalicją Polską i próbujemy zgromadzić wokół siebie osoby, które nie są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale i tak zgłaszać będziemy komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i na obwieszczeniach urzędowych, na karcie do głosowania, będzie komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast na naszych billboardach, plakatach, będzie PSL - Koalicja Polska – dodał.

Polityk odniósł się do sów Tomasza Lisa, który krytykował PSL i W. Kosiniaka-Kamysza za odejście z Koalicji Europejskiej. – Normalnie to powinienem przemilczeć, żeby szpili nie wkładać panu Tomaszowi Lisowi, ale naprawdę, panie redaktorze, pan jest taką Kasandrą, która wieszczy, że właściwie, jak ten PSL pójdzie samodzielnie to jest po Polsce. Tak nie jest i pana zapewniam, że PSL będzie w polskim parlamencie, a Polska była, jest i będzie – powiedział. Zapytany, czy są skłonni współpracować z Kukiz'15, zaznaczył:

– Ich trzy propozycje takie sztandarowe dla nas są do rozważenia. Po pierwsze, mieszana ordynacja wyborcza, 50% w okręgach jednomandatowych i 50% proporcjonalnie, proszę bardzo. Referendum obywatelskie raz w roku, obowiązkowe, dlaczego nie? No i na przykład sędziowie pokoju do rozważenia – mówił Kłopotek.