Echa wizyty von der Leyen: ‘’Polska obok Niemiec i Francji jest dziś liderem Europy!”

Czy wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Polsce świadczy o nowym otwarciu Polski w Unii Europejskiej?

Dr Zbigniew Girzyński: Z całą pewnością świadczy o nowym otwarciu Polski w Unii Europejskiej. I o tym jak bardzo w ostatnim czasie wzrosła rola naszego kraju. Zwłaszcza jeśli chodzi o rolę za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

To znaczy?

Na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska miała w Unii Europejskiej bardzo duże problemy. Rządzące Unią środowiska polityczne nie były w stanie pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków. Liczyły na to, że uległa wobec ich dyspozycji Platforma Obywatelska szybko wróci do władzy.

No, wciąż polski rząd jest krytykowany. Trudno chyba uznać, że na europejskich salonach nagle wszyscy zaczęli uważać się za sympatyków PiS?

Owszem, ale rząd PiS-u nie jest już traktowany jako coś przejściowego. Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że wszelkie kalkulacje, dotyczące szybkiej zmiany w naszym kraju są oderwane od rzeczywistości. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik, o którym główne europejskie partie – niemiecka CDU, partia prezydenta Macrona we Francji, czy partia socjalistyczna w Hiszpanii mogłyby marzyć. Bo nawet nie są w stanie zbliżyć się do takiego wyniku, jaki osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość. A potem, już po wyborach okazało się, że polska dyplomacja jest w stanie zbudować wokół siebie koalicję krajów Europy Środkowo Wschodniej.

Mniejszościową.

Mniejszościową, ale mającą możliwość blokowania decyzji w ramach UE. A to sprawiło, że rola Polski niesamowicie wzrosła. A to, że nowa pani przewodnicząca tak szybko po swoim wyborze odwiedza Polskę, świadczy najlepiej o tym, że traktuje nasz kraj poważnie. Przed nami pani von der Layen była jedynie we Francji.

Jakie ma to znaczenie?

Jest dowodem na to, że Polska obok Niemiec, z których pochodzi pani von der Layen pochodzi oraz Francji, jest trzecim pod względem znaczenia krajem w Unii Europejskiej. Krajem, z którym bez wątpienia każdy musi się liczyć.