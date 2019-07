Dymisja wiceministra rolnictwa

Według portalu agropolska.pl, wiceminister został odwołany decyzją premiera Mateusz Morawieckiego. – Oficjalna wersja będzie taka, że Romańczuk podał się do dymisji, ale to nie jest do końca prawda – mówi informator portalu. W czwartek po godz. 13 informacje dotyczące wiceministra Romańczuka zniknęły ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Portalowi agropolska.pl udało się porozmawiać z Tadeuszem Romańczukiem. Senator zapewnił, że dymisję złożył 19 lipca. Premier Mateusz Morawiecki przyjął ją dopiero w środę, 24 lipca. Dymisja ma mieć związek ze sprawami osobistymi, o których polityk nie chciał mówić.

Tadeusz Romańczuk wraca do pracy w Bielsku Podlaskim. Rada nadzorcza Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek zdecydowała o powołaniu byłego wiceministra na funkcję prezesa zarządu.